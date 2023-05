JAKARTA – Park Hyatt Jakarta (PHJ) menawarkan relaksasi untuk Anda yang ingin melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Ada live performance by Diosdu yang bisa Anda tonton sambil menikmati langit Jakarta di seore hari.

Suguhan istimewa tersebut bisa Anda nikmati di The Bar yang berada di lantai 23 Park Hyatt Jakarta, setiap hari Jumat, pukul 20.30 WIB.

“An elegant space, sophisticated ambiance, and a touch of luxury - the perfect ingredients for an evening of pure bliss in the city,” ujar Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo di Instagram, pada Jumat (19/5/2023).

Bagi Anda yang ingin relaksasi di The Bar dapat melakukan reservasi dengan menghubungi nomor +628888000006.

(SIS)

