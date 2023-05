SEBUAH video menampilkan harga menu di sebuah warung makan di Papua viral di media sosial. Sebab, semua makanan di warung makan tersebut memiliki harga selangit.

Klip itu pertama kali dibagikan di akun TikTok @Fiannk_. Pemilik akun TikTok yang diketahui warga asli Papua tersebut merekam daftar menu yang terpampang dalam warung makan tersebut.

“Harga makanan di warung pedalaman Papua,” ujar pemilik akun TikTok @Fiannk.

Dalam video tersebut terlihat daftar menu yang cukup besar ditempel di dinding warung makan tersebut. Sekilas, menu-menu makanan tersebut tidaklah asing.

Berbagai jenis makanan khas dari berbagai daerah disediakan di warung makan ini. Mulai dari Soto Ayam, Soto Babat, Ayam Lalap, Nasi Goreng, Bakso, Sop Konro, bahkan Mie Rebus.

(Foto: Instagram/@Fiannk_)

Beberapa menu minuman di warung makan tersebut juga tampak mirip seperti menu-menu yang ada di warteg, mulai dari teh manis, hingga kopi susu.

Namun, masing-masing makanan dan minuman tersebut memiliki harga yang fantastis. Bahkan harganya bisa berkali-kali lipat dari harga yang dijual di Jakarta.

Makanan termahal yakni sop konro dengan nasi yang dibanderol seharga Rp150 ribu untuk 1 porsi. Lalu, Nasi Goreng dan Ayam Lalap dibanderol dengan harga Rp140 ribu per porsi.

Selanjutnya, Soto Ayam dan Soto Babat dihargai Rp120 ribu seporsi. Harga ini sama dengan berbagai menu bakso yang ada di warung makan ini. Namun, ada juga bakso biasa yang dibanderol dengan harga Rp100 ribu perporsi.

Ada juga menu batagor goreng yang dibanderol seharga Rp120 ribu per porsi. Selain itu, warung makan ini juga menyajikan menu khas Jawa Barat yakni seblak, yang dibanderol dengan harga Rp80 ribu per porsi.

Menariknya, menu mie rebus yang biasanya menjadi menu termurah di warkop-warkop Jakarta, justru cukup mahal di warung makan satu ini yakni Rp60 ribu lengkap dengan tambahan telur. Sementara untuk minuman dibanderol dari harga Rp20 ribu hingga Rp25 ribu.

Video yang menampilkan menu makanan berharga fantastis di salah satu warung makan Papua ini lantas viral dan banyak diunggah ulang di media sosial Twitter.

(Foto: Instagram/@Fiannk_)

Banyak yang dibuat geleng-geleng kepala dengan harga makanan disana. Meski banyak yang dibuat heran, tak sedikit juga yang menilai bahwa harga makanan yang mahal tersebut adalah hal yang wajar, mengingat lokasinya yang berada di pedalaman.

“Konteks beli makan di pedalaman Papua, pas liat harganya kaget banget baso biasa 100K kopi item 20K, di Papua tuh UMR-nya berapa ya? sesuai kah sama harga² di sana?,” tanya akun @ta******.

“Tenang guys. Itu di pedalaman kok. Gak semua kawasan Papua. Aku tinggal di kabupaten perbatasan ama papua nugini, masih wajar kok kok. Bakso masih 20rb,” timpal @ji******

“Wajar mahal nder, soalnya daerahnya masih terisolir, akses keluar masuknya cuma jalur udara dan distribusi pake pesawat itu ga murah, sama halnya kek di pedalaman di kampung gue di kalimantan, jangan kaget kalo beras sekarung bisa nyampe 900k,” ujar @he*****

“Mahal bukan karena UMR tapi distribusi logistiknya yang susah, musti pake pesawat belom lagi ada pam pam and the genk,” timpal @to*****.

“Saya yg beli teh es 5k aja masi ngeluh,” ujar akun @its******.

“Es Nutrisari Rp20.000.... di Jawa dapat 10 gelas.

"Faktor transportasi yang membuat harganya malambung,” ujar @to*******.