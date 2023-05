SETIAP negara selalu menetapkan hari-hari libur setiap tahun dalam kalender nasionalnya. Indonesia misalnya pada tahun ini sudah ditetapkan 16 hari libur nasional ditambah 8 hari cuti bersama sehingga total 24 hari libur.

Tentu saja setiap negara berbeda-beda jumlah hari libur nasional dan cuti bersama.

Menurut data dihimpun Okezone, sedikitnya ada lima negara dengan hari libur terbanyak di dunia sepanjang 2023. Apa saja?

Nepal

Nepal adalah negara yang tercatat paling banyak memiliki hari libur. Mengutip dari The Kathmandu Post, Nepal memiliki total 43 hari liburnasional.

Kementerian Dalam Negeri Nepal mengeluarkan pernyataan bahwa hanya ada 270 hari kerja di negara itu. Uniknya, pemerintah Nepal memiliki kebiasaan untuk mengumumkan hari libur nasional secara mendadak.

Sophia Latjuba liburan di Nepal (Instagram)

Perdana Menteri Nepal Pushpa Kamal Dahal menyoroti hari libur yang terlalu banyak tersebut. Dahal menyebut, melimpahnya hari libur di Nepal bisa berpengaruh terhadap pelayanan publik yang kurang maksimal.

Di sisi lain, Dahal juga beranggapan bahwa hari libur di negaranya itu sudah terlalu banyak.

Sebagai langkah awal, Dahal membentuk komite untuk merevisi hari libur nasional. Namun, keterangan terbaru yang diberikan pemerintah, jumlah hari libur di Nepal masih 43 hari.

Jika ditambah hari Sabtu, maka total hari libur di Nepal adalah 95 hari.

Iran

Sepanjang tahun 2023 ini, Iran diketahui memiliki 32 hari libur nasional.

Mengutip dari laman Time and Date, ada beberapa hari libur yang sebenarnya masih bersifat tentatif, seperti kesyahidan Imam Reza, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Maulid Imam Sadeq, Kesyahidan Hazrat Fatima, dan wafatnya Nabi Muhammad SAW, serta kesyahidan Imam Hasen.

Iran tercatat juga merayakan Norooz (Nowruz) atau tahun baru Persia. Perayaan ini biasanya dilakukan pada tanggal 22 Maret setiap tahunnya dan berlangsung selama 13 hari.

Myanmar

Selanjutnya, ada Myanmar yang tercatat memiliki 31 hari libur di sepanjang tahun 2023. Mengutip dari Calendarific, Maret dan Oktober adalah bulan yang paling banyak diisi oleh libur nasional.

Ada 5 hari libur nasional pada bulan Maret, yakni di tanggal 2, 5, 8, 20, dan 27.

Sementara itu, Oktober juga diisi oleh 5 hari libur nasional tepatnya pada tanggal 14, 24, 28, 29, dan 30.

Kolombia Di posisi selanjutnya ada Kolombia dengan total hari libur sebanyak 19. Salah satu hari besar yang dirayakan di Kolombia adalah Colombus Day atau Hari Colombus pada 12 Oktober. Mengutip The City Paper, perayaan Hari Colombus bukan diperuntukkan bagi seseorang, melainkan lebih kepada penaklukan atas tanah dan masyarakat oleh penjajah Spanyol pada sekitar abad ke-15. Argentina Argentina juga masuk dalam jajaran negara dengan jumlah hari libur terbanyak. Melansir laman Turismo Buenos Aires, negara ini mempunyai 15 hari libur nasional di sepanjang tahun 2023. Deretan hari libur itu termasuk peringatan Hari Bendera, peringatan Jenderal Martin Miguel de Guemes, Hari Buruh, Hari Revolusi, Hari Veteran Perang Malvinas, Hari Peringatan San Martin, dan Hari Kedaulatan Nasional. Pada hari-hari besar itu, sebagian besar museum dan tempat hiburan di Argentina tutup. Jadi, penting bagi Anda yang ingin berwisata ke negara ini untuk mengetahui jadwal hari penting negara tersebut.

