ADA 8 hal unik yang hanya ditemukan saat berkunjung ke Swiss. Negara di jantung Pegunungan Alpen ini terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan.

Suasana yang tenang serta makanan yang lezat memanjakan pengunjung. Namun, di balik daya tarik alam dan kuliner yang terkenal, terdapat banyak hal unik yang hanya dapat ditemukan saat berkunjung ke Swiss.

Berikut 8 hal unik ini hanya ditemukan saat berkunjung ke Swiss melansir Study in Switzerland :

Kasus Obesitas Paling Sedikit

Swiss termasuk negara Eropa paling sedikit kasus obesitas. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan tingkat obesitas atau kegemukan di Swiss hanya 17,5%.

Ilustrasi obesitas

Berbeda dari Amerika serikat yang mencapai 33%. Itulah mengapa sangat jarang ditemukan orang obesitas di Swiss.

Kota dengan Biaya Hidup Termahal

Berdasarkan survei dari Worldwide Cost of Living Survey and the Mercer Cost of Living menemukan fakta bahwa Zurich adalah kota ketiga dengan biaya hidup termahal di dunia.

Harga rumah mencapai CHF 13.000 (Rp 214) per m2. Sementara, harga sewa bulanan sekitar CHF 2.324 (Rp 38 juta) per bulan.

Banyak Pemenang Nobel

Tidak hanya terkenal dengan keamanan banknya, Swiss juga memiliki bidang akademik yang baik. Universitas Swiss telah melahirkan banyak pemenang Nobel. Sebagian pemenang Nobel adalah ilmuwan.

Memiliki Empat Bahasa Nasional

Empat bahasa nasional Swiss adalah Prancis (20,4%), Jerman (64%), Italia (6,5%), dan Romansh (lebih dari 1%). Sehingga pengunjung dapat menggunakan bahasa yang mereka ketahui.

Tingkat Pengangguran Rendah Hampir semua orang Swiss memiliki pekerjaan. Berdasarkan data tahun 2017, tingkat pengangguran di Swiss hanya 4,8% saja. Angka yang cukup rendah ini disebabkan karena perekonomian Swiss yang makmur. Memiliki Senjata Api, tetapi Tingkat Kejahatan Rendah Swiss menjadi salah satu negara industri yang memiliki persenjataan tinggi. Meski demikian tingkat kejahatan karena senjata api sangat rendah. Banyak alasan kenapa orang di Swiss memiliki senjata, salah satunya karena wajib militer. Memiliki 7.000 Danau Terdapat banyak sekali danau di Swiss. Danau terbesar adalah Danau Jenewa dengan luas 580.02 km2 dan Danau Neuchatel yang memiliki luas permukaan 218 km. Air danau di Swiss sangat jernih dan bersih. Terowongan Terpanjang di Dunia Hal unik ini hanya ditemukan saat berkunjung di Swiss adalah terowongan terpanjang di dunia. Terowongan Gotthard Swiss memiliki panjang 57 kilometer. Demikian 8 hal unik ini hanya ditemukan saat berkunjung ke Swiss.

