MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan bahwa pergerakan 1,4 miliar wisatawan nusantara (wisnus) di paruh pertama semester ini tercapai dengan adanya libur panjang awal Juni 2023.

Masyarakat bisa merasakan libur panjang empat hari berturut-turut dari 1 hingga 4 Juni nanti, karena bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila, Hari raya Waisak, dan cuti bersama Waisak.

“Liburan ini kita harapkan bisa tingkatkan pergerakan wisatawan nusantara. Nanti akan kami laporkan (totalnya) tapi bayangan saya target pencapaian 1,4 miliar pergerakan wisnus di paruh pertama semester pertama 2023 tercapai,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Unosecara virtual di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Libur panjang kali ini, banyak destinasi wisata di Indonesia diprediksi bakal diserbu wisatawan.

Berdasarkan data menurut booking online travel agent, Bali, Joglo Semar, dan Bromo Tengger Semeru serta Malioboro, Kebun Binatang dan Ancol jadi destinasi wisata favorit saat liburan khususnya long weekend.

"Tiket kereta api (KA) sudah banyak terjual. Libur panjang ini diharapkan dapat meningkat kunjungan wisatawan," teranganya.

Sementara itu puncak perayaan Waisak 2023 akan dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada 4 Juni nanti dan bakal dihadiri sekira 4.500 umat Buddha. Kemudian ada 32 biksu atau bhante dari berbagai negara turut hadir. Uniknya setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang beberapa hari lalu, para biksu tersebut menempuh jalan kaki menuju Borobudur. Aksi mereka mengundang perhatian masyarakat. Sandiaga mengaku akan menyambut rombongan bhante tersebut di Candi Borobudur pada 2 Juni 2023 atau bertepatan dengan libur cuti bersama Hari Raya Waisak.

