MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, hari libur panjang akhir pekan (long weekend) yang berlangsung pada 1-4 Juni 2023 diharapkan mampu menopang capaian pergerakan wisatawan nusantara (wisnus).

โ€œLiburan ini kita harapkan bisa tingkatkan pergerakan wisatawan nusantara. Nanti akan kami laporkan (totalnya) tapi bayangan saya target pencapaian 1,4 miliar pergerakan wisnus di paruh pertama semester pertama 2023 tercapai,โ€ ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang dipantau secara daring, awal pekan ini.

Sementara berdasarkan survei yang dilakukan Direktorat Kajian Strategis Kemenparektaf pada 31 Maret-28 April, terdapat lokasi wisata yang menjadi daya tarik utama.

Di antaranya Malioboro-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kemudian destinasi wisata Dieng, Candi Borobudur dan pemandian Guci Tegal di Jawa Tengah.

Selain itu, terdapat wisata di Lembang, Pangandaran, Puncak-Bogor dan Ciwidey di Jawa Barat.

Sementara di kawasan DKI Jakarta yang diproyeksi akan dipadati wisatawan yakni di Kebun Binatang Ragunan serta Ancol.

Sandiaga juga menyebut turut mengamati beberapa data penjualan tiket kereta api dengan tujuan Jakarta-Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur naik secara signifikan. Terkait dampak ekonomi, ia menyebut pergerakan wisnus pada libur panjang akhir pekan ini diharapkan turut menopang capaian devisa pariwisata yang ditargetkan tercapai sebesar 9,99 miliar dolar AS pada 2023. Adapun pemerintah telah menetapkan hari libur pada pada 1 Juni yang merupakan Hari Lahir Pancasila, kemudian 2 Juni cuti bersama menjelang Waisak, 3 Juni sebagai cuti bersama dan disusul 4 Juni libur Hari Raya Waisak.

