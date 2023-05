MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meminta semua pihak agar bersama-sama melakukan pengawasan terhadap citra pariwisata Bali agar tetap terjaga dengan baik.

Sandiaga menuturkan, kejadian wisatawan mancanegara (wisman) asal Jerman yang tidak berbusana saat pertunjukan tari di Puri Saraswati, Ubud, Bali yang menjadi sorotan warganet beberapa waktu belakangan, menjadi pelajaran dan ke depannya harus dapat dicegah melalui standard operating procedure (SOP) kenyamanan.

“Kejadian wisman yang tidak berbusana saat ada prosesi seni tari, ini harus bisa cegah dengan SOP kenyamanan, dan ternyata turis asal Jerman sudah dirawat di RSJ Provinsi Bali, tentu kita ingatkan semua pihak untuk mengingatkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjaga keramahtamahan moralitas, norma dan budaya,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar awal pekan ini.

Ia turut mengajak kalangan akademisi dan praktisi untuk terus mengusulkan penerapan aturan tentang perbaikan pariwisata berkualitas khususnya di Provinsi Bali.

BACA JUGA: Intip Gaya Sandiaga Uno Membatik Nitik di Workshop KaTa Kreatif 2023 Bantul

Pihaknya lanjut Sandiaga, telah menyebarkan informasi dan rambu-rambu dalam berwisata salah satunya melalui ruang percakapan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bernama Thoughtful Indonesia Wonderful Indonesia (TIWI) yang memberi pelayanan selama 24 jam penuh untuk masyarakat, serta menyiapkan informasi do’s and don’t’s dalam berwisata dengan bekerja sama dengan maskapai penerbangan.

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun mengaku telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat, dan saat ini WNA asal Jerman tersebut telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli untuk mendapatkan penanganan terkait depresi yang dialaminya. “Yang bersangkutan mengalami depresi, sudah biasa minum obat depresi, saat ini masih ada di RSJ , dan sudah dihubungi keluarga melalui Konsulat Jerman di Bali,” kata Tjok Bagus. Selain itu, Tjok Bagus mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan menggelar rapat terkait tata kelola pariwisata sehingga Bali dapat mewujudkan pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan martabat.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.