BELANDA menjadi salah satu negara Eropa yang menjadi destinasi favorit traveler. Negeri kincir angin itu memiliki sejumlah kota dengan daya tariknya, seperti Amsterdam.

Ibu Kota Belanda itu memang terkenal dengan kanal-kanal yang mengalir di seluruh pelosok kota, sehingga dijuluki sebagai The Venice of the North dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan.

Banyak hal menarik yang dapat dikunjungi saat berkunjung ke Amsterdam, di antaranya berbagai museum-museum bersejarah, taman bunga yang indah, serta lapangan yang luas untuk bersantai di sore hari.

Berikut Okezone rangkumkan 4 rekomendasi tempat wisata populer di Amsterdam yang sayang jika dilewatkan;

1. The Royal Palace

The Royal Palace merupakan istana raja Amsterdam. Menurut sejarah, The Royal Palace merupakan satu dari tiga istana di Belanda, lokasinya berada di sisi barat Alun-Alun Dam di pusat Amsterdam. Tepatnya berhadapan dengan Monumen Nasional Amsterdam dan di sebelah Nieuwe.

The Royal Palace (Foto: C Castor)

Pada awalnya, istana yang telah berusia kurang lebih 350 tahun ini awalnya berfungsi sebagai Balai Kota Amsterdam. Namun pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon Bonaparte mengubahnya menjadi istana sampai saat ini.

Jika ingin berkunjung dan melihat bagaimana kemegahan istana ini, anda tidak perlu khawatir akan menghadapi para penjaga yang pemeriksaannya super ketat seperti di negeri dongeng. Karena istana ini tidak lagi dijadikan sebagai istana, melainkan sudah dibuka untuk umum dan berubah menjadi sebuah museum.

Di dalam The Royal Palace anda akan menemui lukisan-lukisan yang megah dan patung-patung yang sangat indah. Pantulan lampu-lampu gantung berukuran besar di lantai marmer akan membuat anda akan semakin terkesima.

The Royal Palace dirancang oleh seorang arsitektur Roma kuno dengan gaya sangat klasik di bagian eksterior. Sedangkan untuk bagian interior dihiasi dengan banyak relief, ornamen, dan patung marmer.

BACA JUGA: Menyibak Misteri Terowongan Peninggalan Belanda di Madiun

Dam Square (Foto: Amsterdam Info)

2. Dam Square

Hiruk pikuk kehidupan masyarakat dan para wisatawan Amsterdam berpadu menjadi satu dengan suara dentang lonceng yang berasal dari puncak bangunan tua.

Padatnya pengunjung di tengah riuhnya Kota Amsterdam dapat anda rasakan dari alun-alun Amsterdam, yang terkenal dengan nama Dam Square.

Dam Square terletak di pusat sejarah kota Amsterdam, beranjak ke arah barat Dam Square, anda akan sampai di The Royal Palace. Melansir dari laman Native Indonesia, Dam Square adalah salah satu daerah paling padat turis di Amsterdam.

Selain karena sebagai pusat keramaian dan dekat dengan spot kafe dan pertokoan, Dam Square juga terkenal karena keberadaan istana kerajaan abad ke-17, yakni Istana Koninklijk.

Follow Berita Okezone di Google News

3. The Van Gogh Museum Sebagai pecinta seni dan sejarah, The Van Gogh Museum ini wajib anda kunjungi ketika berkunjung ke Amsterdam. Museum megah ini telah menjadi salah satu daya tarik utama Amsterdam sejak dibuka pada tahun 1972. Melansir dari laman Native Indonesia, museum ini didedikasikan untuk salah satu pelukis paling dihormati di negara itu, yakni Vincent Van Gogh. Bangunan yang dirancang oleh Rietveld ini merupakan rumah bagi koleksi lukisan dan artefak Van Gogh terbesar di dunia. Warna cat dinding yang gelap berpadu dengan lampu bernuansa warm yang menerangi di spot-spot museum semakin menambah kesan elegan dan menarik gedung tersebut. Terdapat sekitar lebih dari 200 lukisan dan 500 gambar, termasuk lukisan still life, pemandangan , serta potret diri yang eksentrik. The Van Gogh Museum (Foto: Dominic Gehl) 4. Hortus Botanicus Jika Indonesia punya Kebun Raya Bogor, maka Amsterdam juga punya Hortus Botanicus. Hortus Botanicus merupakan salah satu kebun raya tertua di dunia. Kebun ini didirikan pada tahun 1638 oleh pemerintah kota. Melansir dari laman Amsterdam Info, awalnya, pemerintah kota membangun kebun herbal dengan tanaman medis ini untuk dokter dan apoteker Amsterdam. Alasan pendirian taman khusus medis ini sangat serius, pada saat itu kota Leiden dan Utrecht mengalami wabah pada tahun 1634-1637 yang menyebabkan ribuan korban terjangkit. Maka dari itu dibangunlah kebun herbal ini untuk kepentingan medis. Hingga saat ini Hortus Botanicus telah ditanami lebih dari 6.000 tanaman berbeda, beberapa terdapat tanaman unik seperti kaktus agave berusia 2.000 tahun dan sikas raksasa Kape Timur berusia 300 tahun. Jika anda berkunjung ke sana, tidak perlu khawatir jika ingin bersantai sejenak setelah lelah berkeliling, karena di sana terdapat kafe yang indah untuk pengunjung. Kafe tersebut terletak di Orangery yang baru saja direnovasi, dengan teras luar yang besar terbuka ke taman.

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.