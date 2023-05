JAKARTA – KITA Restaurant kini hadir dengan Signature Mixed Garden Sushi Platter yang dipersiapkan khusus oleh Chef Takeumi Hiraoka. Restoran ini terletak di Lantai 37 Hotel Park Hyatt Jakarta (PHJ).

BACA JUGA: Nikmati Sajian Kuliner Khas Jepang di KITA Restaurant

“Experience the taste of joy with KITA Restaurant’s newly launched Signature Mixed Garden Sushi Platter, specially curated by Chef Takeumi Hiraoka," ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam akun Instagram pribadinya, pada Rabu (31/5/2023).

Dia menambahkan, "This dish is perfect for sharing with your loved ones (Hidangan ini sempurna untuk Anda nikmati bersama orang terkasih.”

Untuk informasi dan RSVP KITA Restaurant, Anda dapat menghubungi nomor +628888000006.*

Follow Berita Okezone di Google News

(SIS)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.