JAKARTA – Setiap hari Selasa, KITA Restaurant selalu memanjakan pecinta makanan Jepang dengan sajian khususnya. Restoran Jepang yang terletak di lantai 37 Park Hyatt Jakarta itu memberikan promo spesial 'Teppan Tuesday'.

BACA JUGA: KITA Restaurant Hadirkan Signature Mixed Garden Sushi Platter Racikan Chef Takeumi Hiraoka

Sesuai namanya, promo yang dapat Anda nikmati setiap hari Selasa itu, memberikan diskon 15 persen untuk menu teppanyaki.

“Chef's delight on the teppanyaki grill. Gather your friends and family for a delectable teppanyaki experience,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam unggahannya di Instagram, pada Rabu (31/5/2023).

Untuk RSVP di KITA Restaurant, Anda dapat menghubungi nomor +628888000006.*

Follow Berita Okezone di Google News

(SIS)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.