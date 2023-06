TERDAPAT 6 desa terapung di Indonesia yang salah satunya menjadi inspirasi dalam pembuatan film Avatar: The Way of Water besutan sutradara kawakan James Cameron.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentunya memiliki daerah-daerah yang masyarakatnya hidup berdampingan dengan perairan.

Baik itu air laut, sungai, maupun danau. Karena lekat dengan perairan, sebagian masyarakat Tanah Air bermukim di atasnya.

Berikut Okezone rangkumkan 6 desa terapung di Indonesia yang menarik diketahui;

BACA JUGA: Mengenal Keunikan Suku Bajo Melalui Festival Sombori di Sulawesi Tengah

1. Kampung Terapung Suku Bajo - Wakatobi

Bagi Anda yang sudah menonton film Avatar: The Way of Water pasti tidak asing dengan Suku Metkayina yang digambarkan sebagai suku penguasa lautan yang tinggal di desa terapung.

Desa Terapung Suku Bajo (Foto: Backpacker Jakarta)

Rupanya, sutradara James Cameron terinspirasi dari kehidupan Suku Bajo yang bermukim di atas perariran.

Suku Bajo sendiri dipercaya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan wilayah lainnya.

Salah satu kampung terapung Suku Bajo ada di Mola Raya yang berlokasi di pesisir pusat ibu kota Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Kampung terapung ini terbagi ke dalam 5 desa, yakni Desa Mola Utara, Mola Selatan, Mola Bahari, Mola Samaturu, dan Nelayan Bhakti.

Desa Tablasupa (Foto: kopertraveler.id)

2. Desa Tablasupa - Papua

Di Provinsi Papua juga terdapat desa terapung bernama Desa Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua.

Desa ini mengapung di atas Laut Teluk Merah dengan rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan bambu.

Selain dikenal dengan keindahan bawah lautnya, Desa Tablasuoa juga menjadi tempat pengamatan burung Cendrawasih.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Desa Ayapo - Jayapura Kemudian ada Desa Ayapo yang berlokasi di Jayapura, Papua. Desa dengan rumah-rumah terapung ini menghadap ke Danau Sentani yang indah. Yang menarik dari perumahan di Desa Ayapo adalah bangunannya menggunakan kayu Sua, yakni jenis kayu yang memiliki ketahanan luar biasa. Karena semakin terkena air akan semakin tahan alam. Tak hanya digunakan sebagai bangunan rumah, kayu Sua juga dimanfaatkan masyarakat Desa Ayapo sebagai pondasi jembatan ampung yang menghubungkan satu rumah ke rumah lainnya. Desa Ayapo (Foto: iStock) 4. Desa Torosiaje - Gorontalo Selanjutnya ada Desa Torosiaje yang berlokasi di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pahuwato, Gorontalo. Sebanyak 95 persen penduduk desa ini bermukim di atas air dan mereka dikenal sebagai pelaut yang ulung. Pasalnya, mata pencaharian utama masyarakat Desa Torosiaje adalah nelayan dan penembak ikan. Untuk sampai ke desa ini memerlukan waktu sekitar 7-8 jam dari pusat Kota Gorontalo. Dengan lokasi yang jauh nan terpencil, di desa ini suasananya masih terasa asri dan sunyi. Desa Torosiaje (Foto: ksmtour.com) 5. Desa Salotengnga - Sulawesi Selatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, juga memiliki desa terapung yakni Desa Salotengnga. Desa yang berlokasi di Kecamatan Sabang Baru ini telah ada sejak 1970-an. Konon, dulunya suku Bugis yang menempati daerah ini membuat rumah kedua dan menghanyutkannya ke danau dengan tujuan memudahkan mereka mencari ikan. Sebab, jika menggunakan sampan dianggap kurang efektif. 6. Desa Bangko - Sulawesi Tenggara Desa Bangko yang berlokasi di Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara juga telah dihuni Suku Bajo sejak ratusan tahun yang lalu. Desa Bangko (Foto: katadesa.id) Bagi Suku Bajo, laut addalah sumber satu-satunya kehidupan. Tak heran jika mereka dicap sebagai penakluk lautan.

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.