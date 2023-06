PEMBURU kuliner tradisional wajib singgah ke tempat ini bila Anda berwisata ke kawasan Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Setelah puas berkeliling, saatnya menikmati aneka menu khas kawasan Borobudur yang menggugah selera di Omah Mbudur.

Yang paling istimewa adalah mi godog magelangan, paket nasi pathak wangi dan ikang beong. Semua dari bahan organik.

Mi dibuat dari tepung jagung dan sari batang pohon aren. Kuahnya dari air alami sumur danau purba Borobudur yang terdapat di kompleks Omah Mbudur.

“Kuah kaldu ayam kampung diracik dengan aneka rempah termasuk bawang lanang. Sayurannya tanpa pupuk kimia. Kecapnya dari gula jawa,” jelas Nuryanto, pemilik Omah Mbudur saat menyambut para peserta media fam trip Parador Hotels and Resort, beberapa waktu lalu.

Seperti lazimnya, mi godog dimasak di atas tungku arang. Aromanya harum sekali menggoda selera. Telur asin yang disajikan bersama mi godog adalah telur dari bebek angon yang berkembang liar di sana. Benar-benar autentik!

“Nikmat sekali rasanya. Khas dan mantap. Apalagi sambal mi godognya dari cabai segar yang dipetik dari kebun organik,” tutur Mutiara Bertha, salah satu pengunjung.

Menu andalan lain di Omah Mbudur adalah nasi pathak wangi dari padi yang ditanam di lereng Gunung Merbabu.

Lauknya telor dadar dan daging ayam kampung yang diternak sendiri ditemani sayur talas hutan serta daun singkong plus sambal cabe ijo. Semua dari kebun sendiri. Tambahkan kerupuk untuk menambah keseruan makan.

Kurang lengkap melahap nasi pathak wangi tanpa mencicipi pindang ikan beong dari Sungai Elo Progo yang disiram kuah mendidih dari racikan 11 jenis rempah. Dagingnya lembut sekali. Rasanya paduan antara gurih dan pedas yang sangat khas.

Semua hidangan di sini disajikan ala bufet atau all you can eat dengan harga Rp150.000 per orang.

Omah Mbudur sendiri merupakan spot wisata cagar budaya yang berlokasi sekitar 2 kilometer sebelah tenggara Candi Borobudur. Kompleks bangunannya mirip istana Mataram kuno di tengah hutan tepatnya di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.