Pekerja beraktivitas di ruangan penunjang program Work from Bali di Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort, Badung, Bali, Jumat (18/6/2021). Sebanyak 16 hotel di kawasan The Nusa Dua disiapkan untuk menjadi lokasi program Work from Bali atau bekerja dari Bali sebagai upaya pemulihan perekonomian Bali yang terdampak pandemi COVID-19.

(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa) (hru)

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)