Pekerja beraktivitas di Koral Restaurant yang terletak di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (9/8/2021). Restoran dengan nuansa akuarium yang menampung sekitar 2.400 ekor ikan dengan 63 jenis ikan tersebut dinobatkan sebagai ‘Picture-Perfect Restaurants’ nomor satu di dunia versi Travelers' Choice Best of the Best tahun 2021 di situs TripAdvisor.

(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp) (hru)

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)