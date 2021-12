General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel menujukkan piala usai meraih penghargaan dalam acara Indonesia Travel & Tourism Awards (ITTA) 2021/2022 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (15/12/2021). Lido Lake Resort by MNC Hotel menutup akhir tahun dengan prestasi gemilang atas penghargaan yang didapat pada kategori Indonesia Leading Family Resort atau resor yang ramah keluarga dalam ITTA 2021/2022.

Sebagai informasi ITTA 2021/2022 merupakan ajang yang memberikan penghargaan kepada hotel, resort, travel agent, tempat wisata, dan restoran di beberapa daerah yang dianggap terbaik dalam memberikan pelayanan maupun menyediakan fasilitas untuk para wisatawan.

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

(MPI)