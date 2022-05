Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Voice Institute Indonesia menyelenggarakan Wonder Voice Over Camp selama dua hari, yaitu pada 14 Mei 2022 di Spacebar Audio Production dan 15 Mei 2022 di Cut2cut Audio Production, Jakarta.

Wonder Voice Over Camp sendiri merupakan rangkaian puncak dari program Wonder Voice of Indonesia, untuk meningkatkan awareness masyarakat akan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas Indonesia, diantaranya Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam pernyataannya, di Jakarta (15/5/2022) mengatakan perkembangan zaman menghadirkan berbagai profesi baru yang tidak biasa dan tidak pernah terfikirkan sebelumnya, selain YouTuber, Influencer, kini kehadiran voice over makin memperkaya profesi di industri kreatif.

Voice over ini menurut saya sebuah profesi yang unik dan sangat menarik. Dan profesi ini sangat cocok untuk menyampaikan keindahan Indonesia terutama di lima DSP melalui medium voice over dalam sebuah produk promosi audio visual, yang dapat memberikan kenyamanan kepada audience (masyarakat), sehingga menumbuhkan ketertarikan dan pada akhirnya wisatawan berkunjung ke lima DSP, ujar Menparekraf Sandiaga.

Sebanyak 10 peserta terpilih dalam Wonder Voice Over Camp, dapat mengikuti beragam kegiatan menarik guna mengasah serta meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri mereka. Antara lain bootcamp, simulasi take voice over, audio production, networking ke audiopost, hingga produksi sampe voice over.

(Foto: Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) (hru)

(Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)