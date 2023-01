Wisatawan menikmati keindahan alam di wisata kebun teh, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/1/2023). Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Jawa Barat optimistis sektor pariwisata di tanah air khususnya Jawa Barat bisa bangkit lebih baik lagi di tahun 2023 dengan kerja sama yang baik para pemangku kepentingan, setelah sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19.Â

(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww) (hru)

