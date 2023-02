Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) merapatkan perahunya di Pulau Bando, Sumatera Barat, Rabu (15/2/2023). Pulau Bando merupakan satu dari lima pulau yang berada di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh yang menerapkan karcis masuk bagi wisatawan domestik sebesar Rp20 ribu per orang per hari dan Rp200 ribu per orang per hari bagi wisatawan mancanegara, agar dapat menikmati semua pulau di kawasan tersebut.Â

(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/tom)

