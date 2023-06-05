Murid Sekolah Indonesia Johor Bahru menarikan Tari Piring dalam Program Silang Budaya Wonderful Nusantara Festival (WNF) 2023 di di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar di Johor Bahru, Malaysia, Minggu (4/6/2023). Lebih dari 500 orang memeriahkan WNF 2023 yang digelar bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Pemerintah Negeri Johor, Yayasan Warisan Johor.
(ANTARA FOTO/Virna Puspa Setyorini/foc) (hru)
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(Virna P Setyorini/ANTARA FOTO)
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