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Pementasan Tari Tradisonal Indonesia di Johor Bahru Malaysia

Virna P Setyorini/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 13:41 WIB
Murid-murid Sekolah Indonesia Kuala Lumpur menarikan Tari Saman.
Murid Sekolah Indonesia Johor Bahru menarikan Tari Piring.
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Murid Sekolah Indonesia Johor Bahru menarikan Tari Piring dalam Program Silang Budaya Wonderful Nusantara Festival (WNF) 2023 di di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar di Johor Bahru, Malaysia, Minggu (4/6/2023). Lebih dari 500 orang memeriahkan WNF 2023 yang digelar bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Pemerintah Negeri Johor, Yayasan Warisan Johor. 

 

(ANTARA FOTO/Virna Puspa Setyorini/foc) (hru)

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(Virna P Setyorini/ANTARA FOTO)

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